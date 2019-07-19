"اقتصادية دبي" و"نادي دبي لأصحاب الهمم" يدعمان المشاريع الوطنية لأصحاب الهمم

دبي - الخليج 365 :

وقع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع "نادي دبي لأصحاب الهمم" لدعم المواطنين من أصحاب الهمم وإصدار "رخصة تاجر" لهم وإشراكهم في المعارض والفعاليات التي يقوم القطاع بتنظيمها لأصحاب رخصة تاجر. وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص المتاحة في مجال العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم والمساواة مع الآخرين.

وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي؛ وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور عدد من المسؤولين لكلا الجهتين. ويسعي الطرفين من خلال الاتفاقية إلى تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في إمارة دبي من مختلف الشرائح، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية للمشاريع في دبي.

وأكد عمر بوشهاب إلى أن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص بات ضرورة لتحقيق الأهداف العليا للقيادة الرشيدة وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال تمكين أبنائه على اختلاف فئاتهم في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات لها دور أكثر فاعلية وانعكاسات أكبر في دعم الجانب الإنساني والمجتمعي.

وقال بوشهاب: "يسعدنا توقيع الاتفاقية مع مركز راشد لأصحاب الهمم كونهم نادي رياضي ثقافي مجتمعي يهدف إلى تهيئة أصحاب الهمم بدنياً وروحياً ونفسياً وفكرياً. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من تكامل الأدوار في مجال دعم أصحاب الهمم بما يحقق الهدف الرئيسي الذي نسعى له بدمج أصحاب الهمم في المجتمع كي يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين ومؤثرين في مسيرة النهضة لدولتنا الحبيبة".

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ومن جانبه أعرب بالرقاد عن سعادته بهذه الشراكة قائلا: "نرحب بهذه الشراكات المتميزة وتعتبر إضافة حقيقية لأصحاب الهمم وبادرة طيبة للبدء بانتاج حقيقي مصدره متواصل غير منقطع، مؤكداً أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون المستمر بين نادي دبي لأصحاب الهمم واقتصادية دبي.

وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 2883 رخصة "تاجر" منذ إطلاق المبادرة وحتى 15 من شهر يوليو 2019. وتُعنى رخصة "تاجر" بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدم رخصة تاجر العديد من المميزات منها تعزيز ثقة المتعامل، حماية الاسم التجاري، المشاركة في المعارض والمؤتمرات، الاستفادة من العروض البنكية، الحصول على عضوية غرفة دبي، عرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، التدريب وورش العمل، والإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل العدد الإجمالي لأنشطة رخصة تاجر إلى 414 نشاط، منهم 224 نشاط تجاري و190 نشاط مهني. وبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة عشرة أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط. وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى اليوم على مجموعة الأزياء والموضة، الأنشطة الغذائية، الخدمات التسويقية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، الخياطة، ومجموعة الحفلات.

ويمكن الحصول على رخصة "تاجر" في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني DEDTrader.ae واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.