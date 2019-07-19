"ريبورتاج العقارية" تضمن عائد سنوي 8% على مشاريعها بأبوظبي ودبي

أبوظبي - الخليج 365 :

كشفت ريبورتاج للعقارات، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن طرح عرض "اشتري شقة واحصل على عائد سنوي صافي بنسبة 8% لمدة 3 سنوات"، وذلك خلال الفترة من 15 يوليو الحالي، وحتى 15 أغسطس المقبل، حيث يسري العرض على كافة مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي .

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج للعقارات إن العرض يسمح للعملاء بالحصول على عائد سنوي صافي بنسبة 8% بعد الاستلام، بدون أي رسوم خدمات أو صيانة لمدة 3 سنوات، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة.

وأوضح أن الشركة استقبلت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين فور الكشف عن العرض، لاسيما مع التأكيد على العائد السنوي الصافي بدون أي خصومات إدارية أو رسوم صيانة وخدمات.

وأضاف أن عقد البيع يتضمن النص على حصول المشتري على 8% عائد سنوي فور التسليم، أي 24% خلال 3 سنوات، وذلك بعد سداد قيمة الشقة سواء بالتمويل الشخصي أو البنكي.

وذكر سليمان أن الشركة توفر كذلك للعملاء فرصة سداد قيمة العقار مع سداد 1% شهريا لمدة 100 شهر، موضحا أن معظم مشاريع الشركة سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، بحيث تصل نسبة السداد خلال تلك الفترة إلى 36% من قيمة العقار، على أن يتم سداد النسبة المتبقية والبالغة 64% خلال أكثر من 5 سنوات، بواقع 1% شهريا.

وقال سليمان : تحرص "ريبورتاج" على توفير عروض خاصة متنوعة ومبتكرة تناسب كافة الفئات من المشترين، وتضمن حصول المستثمرين على عوائد مجزية على استثماراتهم بالسوق العقاري.

Advertisements

وأكد سليمان أن السوق العقاري يشهد خلال هذه الفترة حالة من التحسن في النشاط تزامنا مع توالي الإعلان عن العديد من المحفزات والتشريعات والقرارات الحكومية التي تسهم في جذب المزيد من المستثمرين للسوق، وتشجع شركات التطوير على طرح مشاريع جديدة.

وأكد سليمان تقدم الأعمال الإنشائية بمشاريع شركة ريبورتاج في أبوظبي، وفي مقدمتها مشاريعها في مدينة مصدر وشاطئ الراحة، موضحا أن الشركة انتهت مؤخرا من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، منها 122 أستوديو، و48 شقة ذات غرفة واحدة، و16 شقة ذات غرفتين، وشقة واحدة ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة أرض 4250 مترا مربعا.

وقال سليمان إن الشركة تباشر كذلك تطوير مشروع "الواحة رزيدنس"، في مدينة مصدر، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدما ملحوظا، تمهيدا لتسليم المشروع خلال الربع الثاني من العام 2021، موضحا أن المشروع يوفر 612 شقة.

وأشار سليمان إلى تقدم أعمال الإنشاءات بمشاريع "ريبورتاج" في شاطئ الراحة، حيث تباشر الشركة تطوير مشروع "الراحة لوفت 1" ويوفر

164 وحدة، كما تباشر تطوير "الراحة لوفت 2" ويوفر 110 وحدات سكنية.