هيئة كهرباء ومياه دبي تحث المتعاملين على استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من...

دبي - الخليج 365 :

ضمن حملتها السنوية "لنجعل هذا الصيف أخضر"، دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين إلى إعادة جدولة استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة بعيداً عن ساعات ذروة الاستهلاك والتي تمتد من 12 ظهراً إلى 6 مساءً. وحثت الهيئة المتعاملين على استخدام الأجهزة الكهربائية مثل سخان المياه الكهربائي، والفرن الكهربائي، والمكواة، الغسالة وغيرها في الفترة الصباحية أو المسائية قدر الإمكان، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف لا سيما أثناء فترة ذروة الاستهلاك، إلى زيادة إنتاج الطاقة واستهلاك كميات أكبر من الوقود وبالتالي زيادة الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع فئات المستهلكين في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي، عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية لضمان استدامتها لأجيالنا القادمة، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة مستدام في استهلاك الكهرباء والمياه، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030".

وأضاف سعادة الطاير: "نهدف من خلال هذه المبادرات والحملات إلى أن يصبح ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه سلوكاً يومياً بين جميع أفراد المجتمع، ويأتي إطلاق حملة "ساعات الذروة" الصيفية بشكل سنوي في إطار جهودنا المتواصلة لإشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة من خلال اتباع اسلوب حياة واعٍ ومسؤول لضمان استدامة الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة".

وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تهدف البرامج التوعوية وحملات الترشيد التي تنظمها الهيئة على مدار العام إلى رفع الوعي حول أهمية تبني ممارسات الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، حيث يمكن لكل فرد من أفراد المجتمع أن يحدث فرقاً من خلال الاستخدام الرشيد للكهرباء والمياه، وجعل هذا السلوك جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي. وندعو من خلال حملة "ساعات الذروة" المستهلكين إلى استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة خلال الفترة الصباحية أو المسائية خارج أوقات ذروة الاستهلاك وتجنب الفترة من 12 ظهراً إلى 6 مساءً قدر الإمكان".

يشار إلى أن برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي على مدار السنوات العشر الماضية، حققت وفورات مهمة في استهلاك الكهرباء والمياه ضمن الفئات المستهدفة، حيث بلغ الوفر التراكمي بين عامي 2009 و2018، نحو 2 تيراوات ساعة من الكهرباء، و7.4 مليار جالون من المياه بما يعادل 1.2 مليار درهم، في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى المنشآت التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل مليون طن من الانبعاثات الكربونية. ويمكن الاطلاع على نصائح الترشيد عبر تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي وموقعها الإلكتروني www.dewa.gov.ae