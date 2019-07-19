"نستله" تبتكر أول شوكولاتة داكنة بنسبة 70% مصنوعة بالكامل من ثمار الكاكاو لا غير

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة "نستله" عن تصنيع شوكولاتة فريدة من نوعها مصنوعة بالكامل من ثمار الكاكاو، تضم مكوناتها الحبوب واللب فقط دون إضافة أي سكر مكرر.

وفي بادئ الأمر، تعتزم "نستله" إطلاق المنتج في اليابان خلال خريف هذا العام عبر "كيت كات شوكولاتيري"، على أن يتم إطلاق المزيد من المنتجات في دول أخرى العام المقبل عبر عدد من علامات حلويات "نستله" الأكثر شعبية.

وجاء هذا الابتكار نتيجة للمنهجية الطبيعية التي طوّرتها "نستله" التي تتيح لها استخلاص اللب واستخدامه في عملية تصنيع الشوكولاتة، دون أن يؤثر ذلك على نكهة المنتجات وجودتها أو قوامها المتميز.

وحتى الأن، تضمنت طريقة صناعة الشوكولاتة إضافة السكر المكرر. إن ابتكار "نستله" الجديد الحائز على براءة اختراع سيتيح للمستهلكين حول العالم فرصة التمتع بمذاق الشوكولاتة اللذيذة المصنوعة بالكامل من ثمرة الكاكاو كالمكون الوحيد.

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وفي هذا السياق، قال باتريس بولا، رئيس وحدات الأعمال الاستراتيجية والتسويق والمبيعات في "نستله": "نفخر بتقديم الشوكولاتة الجديدة المصنوعة بالكامل من ثمرة الكاكاو دون إضافة السكر المكرر لعشاق الشوكولاتة حول العالم. فمن خلال هذا الابتكار الفريد، يتسنى لنا استخدام النكهة الطبيعية الحلوة من لب ثمار الكاكاو لتوفير تجربة جديدة كلياً في عالم الشوكولاتة".

تحتوي فاكهة الكاكاو على الحبوب واللب الذي يحيط بها ويتميز بلونه الأبيض ومذاقه الحلو وقوامه الطرّي. ويستخدم قسم من اللب لتخمير حبوب الكاكاو بعد حصادها، وغالباً ما تتم إزالة قسم كبير منه وتضيع قيمته دون فائدة. ولم يسبق حتى اليوم استخدامه لإضافة النكهة الحلوة الطبيعية على الشوكولاتة.

وبإعلانها عن هذا الابتكار، تؤكد "نستله" مكانتها الرائدة في قطاع الحلويات وحرصها الدائم على دفع عجلة الابتكار وإطلاق أشهى المنتجات الطبيعية الجديدة. وكانت "نستله" أول علامة تطرح شوكولاتة "روبي" في الأسواق خلال عام 2018 عبر علامة "كيت كات" في اليابان بدايةً ثم في أوروبا والشرق الأوسط.