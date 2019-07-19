شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إشتراكات "المحمول" تسجل 93% من إجمالى الخدمة التليفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مشتركى الهاتف المحمول يسجلون نحو 93% من إجمالى الخدمة التليفونية بمصر خلال الربع الرابع من 2018.

وبلغ إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول و الهاتف الثابت نحو 101.65 مليون مشترك فى الربع الرابع من 2018، مقارنة بنحو 107.87 مليون فى الربع الرابع لـ2017، كما بلغ إجمالى اشتراكات الهاتف المحمول فى الربع الرابع لعام 2018 الى 93.78 مليون مقارنة بنحو 101.27 مليون مشترك بنفس الفترة فى 2017.

وانخفض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأسباب تتعلق بوقف البيع العشوائي للخطوط و قصر بيعها على المنافذ الرسمية للشركات وتطبيق قواعد صارمة لتسجيل خطوط المحمول.

و كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن نسبة افراد الأسر المصرية التي تستخدم المحمول في اتصـــال واستقبـــال مكالمـــات بلغت 95.7% بينما بلغت نسبة الذين يستخدمونه في إرسال واستقبال الرسائل القصيرة 51.9% في حين بلغت نسبة افراد الأسر المصرية الذين يستخدمونه في الدخول على الانترنت نحو 33.9%.