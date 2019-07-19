شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بدران نائباً للرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونصار رئيساً لسوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف المهندس محمد حسن رضوان بدران - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة إعتباراً من 31 يوليو 2019. كما أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية قرارأ بتكليف المهندس نبيل صلاح جابر نصار رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للزيت (سوكو) إعتباراً من 31 يوليو 2019.

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