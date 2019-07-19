الأردن تروج للسياحة العلاجية بخصومات على تذاكر الطيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكرة جديدة فى الترويج للسياحة العلاجية، بدأت الأردن فى تنفيذها لجذب العرب والأجانب، وذلك عبر تقديم خصومات وعروض على تذاكر الطيران لدرجات رجال الأعمال لمن يستهدف المستشفيات الأردنية لتلقى العلاج أو الإستشفاء. وفى هذا الصدد قامت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وجمعية المستشفيات الخاصة بتوقيع اتفاقية تستهدف دعم وتنشيط حركة السياحة العلاجية القادمة إلى المملكة، وتعزيز مركز الأردن كمقصد للعلاج والاستشفاء من مختلف دول المنطقة. Advertisements الاتفاقية تضمنت توفير خصومات على أسعار تذاكر السفر بالدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال للمرضى العرب والأجانب ولمرافقيهم، بهدف تلقي الرعاية الطبية فى الأردن. وحقق الدخل السياحي في الأردن ارتفع 8,3% خلال النصف الاول من العام ويسجل 2,6 مليار دولار، وأظهرت أرقام البنك المركزى الأردنى ارتفاعا في أعداد سيّاح المبيت خلال النصف الاول من العام بنسبة 5,2% بعدد سيّاح وصل إلى 2,031,268 سائح فيما وصل عدد الزوار الكلّي إلى 2,438,584 زائر بنسبة ارتفاع بلغت 5.6% عن الفترة ذاتها من عام 2018.

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