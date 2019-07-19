شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة تستعيد عرشها.. تصدير 38 ألف طن بـ 58 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات الفراولة بدأت تتعافى مجددا، حيث تم تصدير نحو 38 ألف طن.

وبحسب بيان الصادرات فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 "فترة 9 أشهر"، بلغت قيمة صادرات الفراولة نحو 58 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات الفراولة مثلت نحو 1% من حجم كميات الفاكهة المصدرة، ونحو 5% من قيمة الصادرات المصرية من الفواكه، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم التصديرى الجارى.