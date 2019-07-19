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شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في جلسة اتسمت بالتذبذب مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -0.40 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويأتي هذا الهبوط مصحوباً بانخفاض ملحوظ بأحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 41.50 ، طيلة ثبات المقاومة 39.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.80 ومستوى المقاومة 41.00 .
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