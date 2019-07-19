شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يرتفع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.53% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي بها .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 128.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 139.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 129.00 ومستوى المقاومة 139.00 .