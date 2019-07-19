شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم شركة المزايا القابضة (MAZAYA) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 56.90 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.72% بما يعادل -0.40 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 58.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 52.37 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.37 ومستوى المقاومة 58.30 .