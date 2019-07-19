شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تأثر سهم النقل الجماعي (4040) باختراقه خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى ا لقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، انخفض السهم في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على معاودة الارتفاع ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك مع انخفاض ملحوظ بأحجام التداول ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.43% بما يعادل -0.06 نقطة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 14.38 ، طيلة ثبات الدعم 13.80 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.80 ومستوى المقاومة 14.38 .

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