معلومة إقتصادية.. برميل النفط يحتوى على 73.25 لتر بنزين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البرميل، هو وحدة القياس العالمية للنفط الخام ويستخدم كوحدة في عمليات بيع النفط بالأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن برميل النفط يحتوي على 42 جالون أمريكى، ويحتوي الجالون الأمريكى علي 3.785 لتر وبالتالى فإن برميل النفط يحتوى علي 159 لترا من خام النفط . وينتج برميل النفط الخام 169 لتراً من المواد البترولية المختلفة، حيث تختلف نسبة المواد البترولية المنتجة من برميل النفط طبقا لعمليات التكرير. والمنتجات البترولية التى تنتج من عمليات تكرير برميل النفط الواحد، هى: 1-السولار 38 لتر . Advertisements 2- مخلفات التقطير 4.70 لتر . 3-وقود الطائرات 14.80 لتر . 4-بنزين 73.25 لتر . 5-غاز مسألة 6.51 لتر . 6-زيت الوقود الثقيل 6.35 لتر . 7-منتجات أخرى 25.73 لتر.

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