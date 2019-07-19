مصر تصدر 57 ألف طن فاصوليا جافة بـ 51 مليون دولار فى 9 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر نحو 57 الف طن من الفاصولياء الجافة، وذلك بقيمة بلغت نحو 51 مليون دولار.
وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه تم تصدير الكميات خلال 9 أشهر فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 ، لافتا إلى أن صادرات الفاصولياء الجافة تمثل نحو 3% من قيمة الصادرات و1% من الكميات التى تم تصديرها.
يذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، يسعى لزيادة الصادرات وفق استراتيجية الحكومة، لمضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات المقبلة.
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