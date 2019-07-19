شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفستكورب» تستحوذ على «كونتنت سيرف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البحرين: ”الخليج 365” أعلنت «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، الذراع الاستثمارية التابعة ل«إنفستكورب»، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة «كونتنت سيرف»، لبرمجيات إدارة المعلومات، والتي تتخذ من سويسرا مقراً لها. ولم تكشف «إنفستكورب» عن حجم الصفقة لكنها أكدت أنها صفقة الاستحواذ السادسة التي يجريها «صندوق التكنولوجيا الرابع» الذي يبلغ رأسماله 400 مليون دولار، إضافة إلى كونه ثاني استحواذ على شركة برمجيات في منطقة الدول الناطقة بالألمانية والتي تضم ألمانيا والنمسا وسويسرا، في غضون عام واحد.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات الاعتيادية الخاصة بمكافحة الاحتكار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إنفستكورب» تستحوذ على «كونتنت سيرف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.