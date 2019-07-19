أسعار النقل والترفيه ترفع التضخم 0.5 % في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.50%، في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 8.68% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.90 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.79% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.46% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.35% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.29% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.32% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.28% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.55%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.66 نقطة، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.33% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.33%، وقسم الصحة بنسبة 0.08%. بينما استقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.72% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018

وعند مقارنة الربع الثاني من عام 2019 بالفترة ذاتها من عام 2018 تبين من التقرير أن مؤشر التضخم انخفض بنسبة 2.72%، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.35%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.74 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.76% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.58% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.07% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.44% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.82% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.34% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.36% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.54% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.12% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.