«جيه إل إل»: مبادرات دبي تعزز سوق تأجير المساحات المكتبية

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قالت شركة «جيه إل إل» الاستشارية، إن بإمكان مستأجري المساحات المكتبية الحصول على شروط أكثر جاذبية من ملاك العقارات في دبي، مع تحسن المعنويات في القطاع.

ووفقاً لتقرير الربع الثاني عن سوق العقارات في دولة الإمارات، فإن إتمام المرحلة الأولى من مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت، واستكمال بناء برج بمجمع دبي للتكنولوجيا الحيوية والبحوث، قد رفع إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى حوالي 8.6 مليون متر مربع. وبحلول نهاية عام 2021، من المتوقع أن يصل إجمالي المعروض 9.26 مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، مع استكمال مشاريع بارزة مثل «آي سي دي بروكفيلد» و«دبي هيلز سكوير».

وقالت دانا سالباك، الباحثة في «جيه إل إل» لمجلة «أرابيان بزنس»: إن دولة الإمارات وخاصة دبي قدمت عدداً من المبادرات التي ساهمت في تعزيز معنويات الأعمال في قطاع المكاتب، بما فيها إصدار رخصة مزدوجة للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يمكنها من توسيع أعمالها إلى خارج المنطقة الحرة لتشمل المناطق الخاضعة لاختصاص الدائرة داخل دبي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بلدية دبي بتخفيض رسوم السوق المفروضة على الشركات من 5 % إلى 2.5%، بالإضافة إلى التعديلات القانونية التي تسمح بملكية الأجانب بنسبة 100% خارج المناطق الحرة.

وأوضحت سالباك، أنه كان لهذه المبادرات تأثير كبير في تحسين المعنويات في قطاع الأعمال.