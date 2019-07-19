3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 833 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 124 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم، و709 مبايعات للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 93 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة عود ميثا.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 151 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.7 مليار درهم، منها 112 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.5 مليار درهم، و144 رهناً لفلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 188 مليون درهم. (وام)