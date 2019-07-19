موجة شراء تكسر التحركات الأفقية لمؤشرات الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

ساهمت موجة شرائية شهدتها الأسهم المحلية أمس، في كسر التحركات الأفقية التي تشهدها المؤشرات العامة منذ فترة، مدعومة بشهية المستثمرين على مختلف الأسهم، وخاصة قياديات البنوك، ومنها «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، التي سجلت أرباحاً قياسية خلال النصف الأول.

تفاعلت الأسهم بشكل كبير مع نتائج الشركات، فضلاً عن مقترح «أبوظبي الأول» لإزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي في البنك وكافة الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي انعكس على جميع الأسهم في السوقين، ليسود التفاؤل الذي أدى لخلق موجة مشتريات أجنبية ومؤسسية استهدفت الأسهم القيادية في السوقين.

وانتقلت حمى الارتفاعات بين مختلف الأسهم المدرجة، حفّزت دخول سيولة جديدة ، لتصل إلى نحو 768 مليون درهم، منها 416.3 مليون درهم في أبوظبي، و351.77 مليون درهم في دبي، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 326.3 مليون سهم، منها 140.5 مليون في أبوظبي، و185.8 مليون في دبي.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأعلى نسبة يومية في شهرين، بنسبة 1.73%، مضيفاً 46.8 نقطة مكاسب، ليغلق عند أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 2762.9 نقطة.

وصعد مؤشر البنوك 1.54%، مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.65% إلى 11.6 درهم، بتداول 23.7 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.58% إلى 5.18 درهم، بتداول 67.7 مليون درهم، كما انتقلت الارتفاعات لتطال أسهم البنوك مثل «جي إف إتش» 0.66% إلى 0.917 درهم، و«دبي التجاري» 1.33%، و«أملاك» 1.8%، و«مصرف عجمان» 3.3%.

وتلقّى المؤشر دعماً قوياً من قطاع العقار الذي ارتفع بأكثر من 2%، بعدما غلب اللون الأخضر على إغلاقات أسهم القطاع، باستثناء سهم واحد، حيث صعد «إعمار العقارية» السهم القيادي في المؤشر بنسبة 1.88% إلى 4.89 درهم، وسط تداولات بقيمة 72.7 مليون درهم، فيما جاء «إعمار للتطوير» الأكثر ارتفاعاً في القطاع بنسبة 3.77% إلى 4.4 درهم، بتداول 20 مليون، كما ارتفع «ارابتك» 3.53%، و«داماك» 1.29%، و«إعمار مولز» 2.6% و«الاتحاد العقارية» 0.86%.

وتفاعل قطاع الاستثمار إيجابياً مع ارتفاعات السوق، حيث صعد «دبي للاستثمار» 2.26% إلى 1.36 درهم، و«سوق دبي المالي» 5.26% إلى 0.761 درهم، و«شعاع» 0.32%.

وارتفعت أسهم النقل 1.45%، مع ارتفاع «أرامكس» 1.2% إلى 4.21 درهم، بتداول 33.6 مليون درهم، و«العربية للطيران» 1.89%، و«الخليج للملاحة» 1.25%. وفي «الاتصالات»، ارتفع سهم «دو» 1.89% إلى 4.5 درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأعلى نسبة يومية في شهر ونصف الشهر تقريباً، منذ نهاية مايو الماضي، بنسبة 2.7%، عند أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر ليغلق عند 5218.13 نقطة، وسط أداء قياسي للأسهم في المؤشر.

وجاء الدعم الأكبر للسوق من ارتفاع «البنوك» 3.12%، مدفوعاً بأداء «أبوظبي الأول» أكثر الأسهم وزناً في السوق، والذي سجل صعوداً قياسياً بنسبة 4% ليغلق عند 15.6 درهم وهي نفس مستويات شهر مايو، وسط تداولات قوية بلغت 143.3 مليون درهم، والتي جاءت بسبب نية البنك مناقشة إزالة القيود عن تملك الأجانب، فضلاً عن النتائج المالية التي سجلها. كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.85% إلى 4.76 درهم، و«أبوظبي التجاري» 1.86% إلى 8.75 درهم.

وارتفع قطاع «الاتصالات» 2.97%، متفاعلاً بارتفاع سهم «اتصالات» بنفس النسبة ليغلق عند 17.34 درهم، بتداول 17.34 مليون درهم.

ارتفع قطاع «العقار» 2.27%، مدعوماً بارتفاع «الدار العقارية» 2.4% إلى 2.13 درهم، بتداول 32.6 مليون درهم. وارتفع سهم «الطاقة» 1.75%، وسط ارتفاع «دانة غاز» 2.15% إلى 1 درهم، بتداول 20.4 مليون درهم، و«أدنوك للتوزيع» 0.73% إلى 2.75 درهم.

وعزز المستثمرون الأجانب غير العرب من مشترياتهم في السوقين، حيث بلغ صافي استثمارهم، كمحصلة شراء، نحو 174.5 مليون درهم، منها 57.5 مليون درهم في دبي، و117 مليون درهم في أبوظبي. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 345.5 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 171 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل المواطنون، محصلة بيعية بنحو 164.6 مليون درهم، منها 35 مليون درهم في دبي، و129.6 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 324 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 488.7 مليون درهم. وتباينت توجهات العرب والخليجيين في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيعية في دبي بنحو 22.5 مليون درهم، ومحصلة شرائية في أبوظبي ب 12.6 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء أيضاً، مسجلة محصلة شرائية في السوقين بنحو 178.4 مليون درهم، منها 41 مليوناً في دبي، و 137.4 مليون في أبوظبي. وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات بنحو 499.7 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 321.3 مليون درهم.