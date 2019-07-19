القلق يدفع الأسواق العالمية للتراجع بقيادة أسهم «التقنية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم «وول ستريت» في مستهل تداولات جلسة أمس الخميس، بعد صدور بعض تقارير الشركات الفصلية المخيبة للآمال، حيث يبدي المستثمرون قلقاً حيال هذه النتائج.

وانخفض مؤشر داو جونز 66 نقطة؛ حيث تراجع سهم «يونايتد هيلث» بنسبة 1.5%، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز تراجعاً بنسبة 0.2 %، بعد تراجع قطاع خدمات الاتصالات، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 %.

وعلى صعيد الشركات هوت أسهم «نتفيلكس» بأكثر من 9 % بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع عدد مشتركيها في الولايات المتحدة وتراجع النمو في الخارج، ما أثار مخاوف من أن عملاق تدفق البث الرقمي يفقد الزخم لصالح منافسين آخرين.

ودفع انخفاض الأسهم مؤشر إنفيسكو كيو كيو ترست إلى انخفاض بنسبة 0.4 %.

وكشف بنك «مورجان ستانلي»، عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع، مدفوعة بإدارة الثروات وأقسام الصناديق التابعة له.

أغلقت الأسهم منخفضة لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد تعثرت بسبب القيود المفروضة على شركة الاتصالات الصينية «هواوي».

وفي القارة العجوز، قادت شركات التكنولوجيا تراجعاً في الأسهم الأوروبية، أمس الخميس، مع إعلان ساب للبرمجيات عن نتائج ضعيفة في أحدث إشارة إلى تداعيات حرب التجارة الطويلة بين الولايات المتحدة والصين على نتائج الشركات.

ونزل سهم شركة التكنولوجيا الأوروبية الأعلى قيمة 6.9 في المئة بعد أن أبلغت المستثمرين أن عليهم الانتظار حتى العام القادم من أجل تحسن كبير في هوامش الأرباح مع إعلان مجموعة برمجيات الأعمال عن تراجع بنسبة 21 في المئة في أرباح التشغيل الفصلية. دفع ذلك المؤشر داكس الألماني للانخفاض 1.1 في المئة وضغط على المؤشر القياسي الأوروبي ستوكس، الذي نزل 0.6 في المئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

وهوى سهم شركة إندوتريد الصناعية 12 في المئة، متصدراً الخسائر على المؤشر القياسي، بعد إعلان نتائج الربع الثاني من السنة.

وفي بورصة طوكيو، تكبدت أسهم اليابان أكبر انخفاض في يوم واحد في نحو أربعة أشهر أمس الخميس؛ حيث أثارت بيانات سلبية للصادرات ونتائج ضعيفة لشركات أمريكية المخاوف من جديد بشأن عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 1.97 في المئة ليغلق عند 21046.24 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في شهر وثاني أكبر هبوط منذ بداية العام الجاري بعد تراجعه ثلاثة في المئة في 25 مارس/‏آذار.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.11 في المئة ليغلق عند 1534.27 نقطة وهو أدنى مستوى في شهر.

ومع انطلاق موسم إعلانات نتائج أعمال الشركات الأمريكية، تسببت نتائج ضعيفة لشركة النقل بالقطارات سي.إس.إكس كورب بإثارة المخاوف من أن النزاع التجاري المستمر منذ أمد طويل بين الولايات المتحدة والصين، قد يؤثر سلباً في أرباح الشركات الأمريكية.

ويُنظر إلى توقعات اليابان على أنها أكثر قتامة؛ إذ تواجه الشركات صعوبات بسبب حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في ظل تدهور الأوضاع العالمية، مما يلحق الضرر بصادرات الشركات.وتراجعت صادرات اليابان إلى الصين في يونيو/‏حزيران، أكثر من عشرة في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام، مسجلة انخفاضاً في الأشهر السبعة المنقضية، وفقاً لما أظهرته بيانات تجارية أمس. وقبل موسم النتائج اليابانية، الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الحالي، نزل سهم كانون أربعة في المئة بعد أن أوردت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، أن أرباح الشركة التشغيلية بصدد الانخفاض 40 في المئة هذا العام. وتراجع سهم إن.أو.كيه كورب 6.4 في المئة بعد أن خفضت الشركة المتخصصة في تصنيع مانعات التسرب، توقعاتها، مقلصة تقديراتها للأرباح التشغيلية السنوية 34 في المئة بفعل ضعف مبيعات المنتجات المرتبطة بالسيارات في أمريكا الشمالية والصين.