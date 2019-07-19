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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موانئ دبي العالمية تدرج صكوكاً وسندات بقيمة 1.3 مليار دولار في «ناسداك دبي» تاريخ النشر: 19/07/2019 استمع

دبي: ”الخليج 365” رحبت «ناسداك دبي» بإدراج موانئ دبي العالمية، لصكوك بقيمة مليار دولار وسندات بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

وتعد موانئ دبي العالمية أكبر مُصدر إماراتي للسندات من حيث القيمة في بورصة «ناسداك دبي»، حيث بلغ إجمالي قيمة إدراجات الصكوك والسندات التقليدية 8.09 مليار دولار في الوقت الحالي.

ويأتي إصدار موانئ دبي العالمية للسند التقليدي البالغ قيمته 300 مليون دولار الذي تم إدراجه أمس بعد قيامها بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2018.

تقوم موانئ دبي العالمية بعمليات تشغيلية ذات نطاق واسع تشمل عدة نطاقات تجارية مترابطة من المحطات البحرية والخدمات البحرية واللوجستية. ويدعم أحدث إصدارات موانئ دبي العالمية من الصكوك البالغ قيمته مليار دولار أمريكي الدور الذي تلعبه إمارة دبي كواحدة من أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة إذ تبلغ القيمة الحالية للصكوك 62.35 مليار دولار.

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