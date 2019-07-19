«مدهش» يحول الأحلام إلى واقع في مركز الجليلة لثقافة الطفل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشهد مفاجآت صيف دبي في دورتها الثانية والعشرين، والتي يتم تنظيمها برعاية بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت ضمن فعّالية «صفقة اليوم». وتتوفر كل صفقة ليوم واحد فقط.

وتشمل الصفقات هذا الأسبوع عروضاً على الملابس والإكسسوارات والساعات والملابس الرياضية اليوم الجمعة في «ريفولي آي زون»، والذي يقدّم عرضاً خاصاً ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية في «دبي فستيفال سيتي مول»، حيث يمكن الحصول على استرجاع بقيمة 100 بالمئة على هيئة قسائم مشتريات عند شراء النظارات الطبية والنظارات الشمسية والعدسات اللاصقة.

من جهة اخرى نظمت إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، زيارة لشخصية «مدهش» إلى مركز الجليلة لثقافة الطفل في 17 يوليو، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر أجواء الفرح والبهجة، وذلك ضمن فعاليات «عالم مدهش». وحظي الأطفال المشاركون في المخيم الصيفي «ماذا لو؟» في المركز بيوم مليء بالمرح حيث لعبوا مع شخصيتهم المحببة «مدهش» والتقطوا صوراً تذكارية معه. احتفالاً بمرور 20 عامًا على إطلاق «عالم مدهش» في دولة الإمارات، وقضى «مدهش» وقتاً مميزاً مع الأطفال ونشر السعادة في المركز لخلق لحظات لا تنسى مع معجبيه.

ويهدف المخيم الصيفي «ماذا لو؟»، إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم بهدف رسم عالم

لا مكان فيه للمستحيل، مثل تخيّل مدينةٍ مصنوعةٍ من الشوكولاتة أو رحلة إلى جزيرة مجهولة.