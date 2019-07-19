مبيعات التجزئة البريطانية تقفز في يونيو بدفعة مهمة للاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في يونيو/ حزيران، وفقاً لبيانات رسمية ربما تثير آمالاً بأن يتفادى الاقتصاد انكماشاً في الربع الثاني من العام

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية قفزت واحداً في المئة، متجاوزة جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين التي ذهبت لهبوط نسبته 0.3 في المئة.

وبالمقارنة مع يونيو/ حزيران 2018، ارتفعت المبيعات 3.8 في المئة لتفوق مجدداً جميع التوقعات.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن اقتصاد بريطانيا يواجه خطر الانكماش في الربع الثاني، نتيجة لطفرة تكوين المخزونات التي حدثت قبيل الموعد النهائي الأصلي للخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار.

غير أن الارتفاع غير المتوقع لمبيعات التجزئة في يونيو/ حزيران قد يساهم في تقليص ذلك الخطر. لكن مبيعات التجزئة للأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو/ حزيران نمت 0.7 في المئة فقط، وهي أضعف قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/ شباط.

وتتناقض الأرقام مع مسح لاتحاد تجار التجزئة البريطاني أظهر انخفاض المبيعات في اثني عشر شهراً حتى يونيو/ حزيران بأسرع وتيرة مسجلة لذلك الشهر.

(رويترز)