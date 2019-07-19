«أوبر» ترفع أسعار خدماتها في دبي بين 5% و22%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

رفعت «أوبر» سعر خدمات «UberSELECT» و«UberVIP» في دبي بنسبة 5.77% إلى 2.38 درهم لكل كيلومتر، مقارنة ب 2.25 درهم سابقاً، كما رفعت سعر خدمة UberX بنسبة 22.6 % من 1.37 درهم لكل كيلومتر إلى 1.68 درهم .

قال مصدر مسؤول في «أوبر» :«تأتي هذه التغييرات في الأسعار كجزء من التزام الشركة باللوائح المحلية، ويتم تطبيقها على جميع رحلات UberX ،UberSELECT وUberVIP في دبي».

أضاف، «وتؤدي هذه التغييرات إلى ارتفاع أسعار بعض الرحلات، وانخفاض أسعار أخرى. ونحن نعمل على تحسين تجربة الركاب والسائقين على التطبيق، وتوفير وسيلة نقل موثوقة وبأسعار معقولة».

وأوضح المتحدث أن وقت التوصيل انخفض بعد هذه الزيادات لخدمات UberSELECT وUberVIP من 0.25 إلى 0.20 من الدقيقة ووقت خدمة UberX من 0.4 إلى 0.2 من الدقيقة.