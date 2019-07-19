تحصين ومعالجة 5.1 مليون رأس ماشية في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

واصلت أبوظبي اهتمامها بالثروة الحيوانية، ضمن استراتيجيتها الهادفة التي تعزيز وتطوير هذه الثروة، كأحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وقال مركز إحصاء أبوظبي إن إمارة أبوظبي، وخلال عام 2018، قامت بتطعيم وتحصين 5.085 مليون رأس من الثروة الحيوانية، منها 963.6 ألف رأس في منطقة أبوظبي، و2.785 مليون رأس في منطقة العين، و1.336 مليون رأس في منطقة الظفرة. وأوضح مركز إحصاء أبوظبي أنه تم تطعيم وتحصين 2.152 مليون رأس من الضأن في إمارة أبوظبي 2018، و2.927 مليون رأس من الماعز، و6.188 ألف من الأبقار.

وبين مركز إحصاء أبوظبي حوالي 527.6 ألف رأس من الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي خلال عام 2018 تمت معالجتها (من الضأن والماعز والأبقار والجمال وأخرى)، منها 109.6 ألف في منطقة أبوظبي، و287.2 ألف في منطقة العين، و130 ألفاً في منطقة الظفرة. وأوضح مركز إحصاء أبوظبي أن من بين الثروة الحيوانية التي تمت معالجتها في عام 2018 هناك، ما مجموعه 286.9 ألف رأس من الضأن، و174.4 ألف رأس من الماعز، و6.39 ألف من الأبقار، و1.02 ألف أخرى.

كما تمت معالجة 33.80 ألف من الطيور في إمارة أبوظبي، منها 8.7 ألف طير في منطقة أبوظبي، و15.1 ألف طير في منطقة العين، و10.04 ألف طير في منطقة الظفرة. من بين هذه الطيور المعالجة عام 2018 هناك 33.3 ألف طير من الدجاج تمت معالجتها، و10 طيور إوز، و8 طيور نعام، و479 طيراً من الحمام.