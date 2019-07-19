«الفطيم تويوتا» تطرح عقد شراء شخصي مع أقساط شهرية منخفضة

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أعلنت «الفطيم تويوتا» تقديم أفضل العروض لعملائها من خلال «خيارات تويوتا»، برنامج عقد الشراء الشخصي، بما يجعل امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة من علامة «تويوتا» أكثر سهولة وانخفاضاً في التكلفة من أي وقت مضى.

وبالنسبة للأشخاص الراغبين بأقساط شهرية متساوية (EMI)، يعتبر برنامج «خيارات تويوتا» طريقة مريحة ومنخفضة المخاطر لتمويل شراء مركبة من علامة «تويوتا».

عند عملية الشراء، يتم تحديد القيمة المستقبلية المضمونة للسيارة استناداً إلى مدة الاتفاقية الخاصة بالمشتري (24 شهراً/‏40,000 كلم أو 36 شهراً/‏60,000 كلم). وهذا الأمر لا يحافظ فقط على قيمة السيارة في نهاية الاتفاقية، بل يوفر أيضاً راحة بال غير مسبوقة ويحمي العميل من تقلبات أسعار السوق.

يقدم «خيارات تويوتا» للعملاء خيار الاحتفاظ بسيارتهم ودفع التسوية النهائية أو تجديد سيارتهم باستخدام سيارتهم الحالية كوديعة على طراز أحدث أو إعادة سيارتهم مقابل قيمة مستقبلية مضمونة دون الحاجة إلى القلق بشأن متاعب بيعها في السوق.