شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أوضح «بنك أبوظبي الأول» في إفصاح أمس أن مقترح مجلس الإدارة فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك من دون قيود أو سقف محدد، وكذلك للشركات المساهمة العامة في الدولة، يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات.
>> أفاد بنك «الإمارات دبي الوطني» في إفصاح للسوق أمس، أنه لايزال يواصل تحقيق تقدم في عملية الاستحواذ على «دينيز بنك»، متوقعاً إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام الجاري.
>> قررت عمومية الفردوس القابضة خلال اجتماعها، أمس، قبول تعيين خليفة خالد بن زايد بن صقر آل نهيان كعضو في مجلس الإدارة بدل الدكتور صالح ملائكة الذي تقدم باستقالته.
كما قررت تعيين مدحت كميل كعضو مستقل في المجلس محل لبنى قاسم.
>> أعلنت «الخليج للملاحة القابضة» أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة للربع الثاني خلال اجتماعه يوم 22 الجاري.
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