«مرسى ياس مارينا» يطلق رحلات الطائرة المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة «مرسى ياس مارينا»، عن إطلاق رحلات الطائرة المائية «سي وينجز تورز»، وذلك للاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم مدينة أبوظبي وجزيرة ياس من السماء.

وتقلع الطائرة المائية من دبي في نادي خور دبي للجولف واليخوت، وتحلق لمدة 45 دقيقة فوق أهم معالم الإمارات، مثل برج خليفة ومشروع جزر العالم ونخلة جميرا وصولاً إلى جزيرة ياس ومدينة أبوظبي، حيث تهبط في مرسى ياس مارينا أبوظبي، وتكتمل متعة الرحلة مع الجولة البرية التي تشمل زيارة ليوم كامل إلى منتزه عالم فيراري، والاستمتاع بوجبة الغداء في واحد من المطاعم التسعة في مرسى ياس مارينا.

وقال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا: «يسعدنا إطلاق هذه التجربة الجديدة التي تضاف لحزمة العروض الترفيهية التي نقدمها للزوار، والتي سوف يتمكن الجمهور من خلالها من اكتشاف أهم تفاصيل مدينة أبوظبي وجزيرة ياس من الجو، وبمناسبة حلول موسم الصيف يسعدنا تقديم خصم بقيمة 20% على تذكرة الرحلة الجوية من دبي إلى أبوظبي، والتي تتضمن تذكرة لدخول عالم فيراري، وذلك لغاية 31 أغسطس 2019».