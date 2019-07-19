«مجموعة السبع» تتفق على نهج لضرائب الشركات متعددة الجنسيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع توصل وزراء مالية دول المجموعة، أمس الخميس، إلى توافق حول فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، وذلك في اليوم الثاني من اجتماعهم في شانتيي قرب باريس، ما يفتح الباب أمام اتفاق عالمي بهذا الشأن بحلول 2020.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة) في ختام أعمالها، أن وزراء مالية دول المجموعة «اتفقوا على ضرورة مواجهة التحديات المالية التي يطرحها الاقتصاد الرقمي».

وأضاف البيان «لقد اتفق الوزراء على أن فرض حد أدنى من ضريبة فعلية سيساعد على التأكد من أن هذه الشركات ستدفع حصتها العادلة من الضريبة».

كما تطرق البيان الى وجود توافق أيضاً حول إمكانية فرض رسوم على شركات في بلدان لا وجود فعلياً لها فيها.

من جهة أخرى، قال أيضاً البيان الختامي للاجتماع «اتفق وزراء وحكومات المجموعة على أن مشاريع على غرار ليبرا (العملة الافتراضية المعلنة من فيسبوك) يمكن أن تكون لها انعكاسات على السيادة النقدية، وسير النظام النقدي الدولي».

وكانت المباحثات صعبة، ولم يتفق وزراء الدول السبع، الأربعاء، في اليوم الأول من اجتماعهم على مسألة فرض ضريبة على عمالقة العالم الرقمي، التي وترت العلاقات بين باريس وواشنطن، في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، في لقاء إعلامي عند نهاية اليوم الأول من الاجتماع «ستعمل فرقنا طيلة الليل في محاولة للتوصل الى اتفاق».

وحذر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الأربعاء، من أنه «إذا لم نتوصل إلى اتفاق في مستوى مجموعة السبع على المبادئ الكبرى للرسوم على الشركات الرقمية خلال اليومين، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بين 129 دولة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».

وكان اجتمع، الأربعاء، على انفراد مع نظيره الأمريكي، ستيفن منوتشين، في محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات بعد اعتماد فرنسا قبل أسبوع، فرض رسوم على عمالقة المنتجات الرقمية.

وفتحت الولايات المتحدة تحقيقاً حول هذه الضريبة يمكن أن يؤدي الى إجراءات انتقامية ضد باريس.

وأشاد الوزير باللقاء الذي وصفته مصادر فرنسية ب«البنّاء»، وقال «من المهم دائماً أن نستمع إلى بعضنا بعضاً ونتبادل الآراء ونتقدم».

وكان الوزير الفرنسي أكد قبل ذلك أن باريس لن تتراجع عن هذه الضريبة، وأنه يتوقع مباحثات «صعبة» مع الولايات المتحدة في اجتماع شانتيي.

انشغال بالعملة الافتراضية لـ«فيسبوك»

في المقابل، توصل وزراء مالية المجموعة منذ بداية اجتماعهم الى توافق بشأن التصدي لمشروع العملة الافتراضية (ليبرا) التي أعلنها «فيسبوك».

ونفى محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلروي دو جالو، السعي لضرب الابتكار. وقال لقناة «بي إف إم بيزنس» «ببساطة لا يمكن أن يتم ذلك على حساب أمن المستهلكين، وإضفاء شكوك على قيمة المعاملات».

كما اتفق وزراء الدول الأوروبية في مجموعة السبع على تكليف الوزير الفرنسي بإجراء مباحثات مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي بغرض اختيار خلف لكريستين لاجارد، على رأس صندوق النقد الدولي، في غضون شهر. (أ.ف.ب)