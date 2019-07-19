شكرا لقرائتكم خبر عن 118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن حجم الإنتاج من الذهب للمنجم خلال الثلاث أشهر الأخيرة بلغ حوالي 118 ألف أوقية ذهب.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

ويعمل فى مصر شركتين لإنتاج الذهب، وهما الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، و"ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.