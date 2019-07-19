شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 18-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-7-2019، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم ، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.886 مليار جنيه.

البورصة تربح 2.8 مليار جنيه البورصة تربح 2.8 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.886 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 122.8 مليون ورقة مالية بقيمة 492.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.2%، والعرب على 4.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16795 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

المصريين للإسكان المصريين للإسكان أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، لعدد 4.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 18.9 مليون جنيه.

وسجلت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيرادات خلال الربع الأول من 2019، وبلغت 16.53 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 16.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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وحققت الشركة صافى ربح بلغ 12.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 6.72 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى. مصر الجديدة للإسكان مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن طرح تأجير "الشولاند" وحديقة ألعاب الأطفال بحديقة الميرلاند بعقد إيجار محدد المدة فى مزايدة عامة علنية بالجلسة المحدد لها الموافق 18 أغسطس، وذلك للاستغلال فى الأنشطة السياحية والترفيهية "مطاعم، كافيتريات، حديقة ألعاب أطفال"، منوها إلى مساحة المبانى "ألف متر مربع تقريباً"، وإجمالى مساحة الأرض 10615 متر مربع تقريباً.

وتستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان، زيادة الإيرادات إلى نحو 3.082 مليار جنيه، مقابل ايرادات فعلية تبلغ 955 مليون جنيه للعام المالى 2017/2018 بزيادة 2.127 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 223 %.

وأرجعت استهداف الشركة مبيعات أراضى بنحو 2.183 مليار جنيه خلال عام الموازنة عبارة عن 1.995 مليار جنيه قيمة مبيعات أراضى خلال عام الموازنة، و188 مليون جنيه قيمة الحد الأدنى من الإيراد المضمون من مشروع المشاركة مع إحدى الشركات و785 مليون جنيه قيمة مبيعات عدد 583 وحدة سكنية. الوطنية لمنتجات الذرة الوطنية لمنتجات الذرة أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول اليوم الخميس، وحتى نهاية جلسة تداول 25 يوليو الجارى، لتسجيل أوامر البيع والشراء لسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وذلك بسعر 61.69 جنيه للسهم.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 25 يوليو على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وطالبت أيضاً، جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت يوم 3 يوليو الماضى، عن إيقاف سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 3 يوليو، وذلك وفقاً لأحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.