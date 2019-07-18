الاقتصاد

سعر الذهب فى المعاملات الفورية يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2013

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز سعر الذهب فى المعاملات الفورية ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2013، حيث سجل ارتفاع 1.25% إلى 1444.60 دولار للأوقية.

كما قفزسعر الفضة فى المعاملات الفورية  لأكثر من 2% إلى أعلى مستوى في عام عند 16.32 دولار للأوقية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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