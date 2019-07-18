شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى المعاملات الفورية يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز سعر الذهب فى المعاملات الفورية ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2013، حيث سجل ارتفاع 1.25% إلى 1444.60 دولار للأوقية.
كما قفزسعر الفضة فى المعاملات الفورية لأكثر من 2% إلى أعلى مستوى في عام عند 16.32 دولار للأوقية.
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