شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى المعاملات الفورية يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز سعر الذهب فى المعاملات الفورية ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2013، حيث سجل ارتفاع 1.25% إلى 1444.60 دولار للأوقية.

كما قفزسعر الفضة فى المعاملات الفورية لأكثر من 2% إلى أعلى مستوى في عام عند 16.32 دولار للأوقية.