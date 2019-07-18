شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بشكل متوسط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، رغم علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت ثمانية آلاف إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألف طلب للأسبوع المنتهى فى 13 يوليو، مما يضعها فى منتصف نطاقها هذا العام والذى يتراوح بين 193 ألفا و230 ألفا.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر انخفاضا قدره ألف طلب عن التقديرات السابقة، وجاءت الزيادة فى طلبات الأسبوع الماضى متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

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وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذى يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 250 طلبا إلى 218 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضى.

وتظل عمليات التسريح قليلة على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتى ساهمت فى قتامة آفاق الاقتصاد ودفعت مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) للإشارة إلى عزمه خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه يومى 30 و31 يولي للمرة الأولى فى عشر سنوات.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين مازالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول هبط 42 ألفا إلى 1.69 مليون فى الأسبوع المنتهى فى السادس من يوليو، وارتفع متوسط أربعة أسابيع لما يعرف بالطلبات المستمرة بمقدار خمسة آلاف طلب إلى 1.70 مليون طلب.