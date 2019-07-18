شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18- 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-7-2019.



إيقاف تداول 5 شركات إيقاف تداول 5 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الإسماعيلة الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تربح 2.8 مليار جنيه البورصة تربح 2.8 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.886 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 122.8 مليون ورقة مالية بقيمة 492.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.2%، والعرب على 4.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16795 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 5.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 22.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%

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- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%

- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 9.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.84%

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.62%

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 0.615 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 36.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%

- جى بى اوتو بسعر إغلاق 3.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 5.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%