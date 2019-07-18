شكرا لقرائتكم خبر عن نديم المنلا : صندوق النقد لم يوص لبنان بفك ربط عملته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مستشار بارز لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى ، اليوم الخميس ، أن صندوق النقد الدولى حث لبنان على فك ربط عملته بالدولار.

وقال نديم المنلا ، إن التصريحات التى أدلى بها الحريرى أمام البرلمان هذا الأسبوع بشأن مقترحات صندوق النقد بما فى ذلك تحرير سعر العملة أشارت إلى "وصفات عامة" يوصى بها الصندوق للحكومات وليست توصيات محددة للبنان.

وأضاف المنلا ، لرويترز إن الليرة مربوطة عند 1507.5 للدولار منذ 1997، وإن صندوق النقد لم يقترح تحرير سعر صرف الليرة "فى الآونة الأخيرة أو فى السنوات القليلة الماضية".

جاءت تصريحات الحريرى فى بداية جلسة برلمانية تستمر ثلاثة أيام والمتوقع أن يوافق فيها البرلمان على الميزانية التى تهدف إلى تقليص العجز، باعتبارها خطوة صوب وضع المالية العامة اللبنانية على مسار مستدام.

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وقال المنلا ، إن التصريحات كانت ردا على انتقاد خلال المناقشات، مضيفا "صندوق النقد لم يوص بهذا قط فى التاريخ الحديث، هذا هو السبب فى أن بيانه الختامى بعد الزيارة الأخيرة إلى لبنان لم يحو أى شيء فى هذا الشأن".

وفى بيانه بعد مراجعة دورية ترتبط بمشاورات المادة الرابعة، قال الصندوق هذا الشهر إنه يتعين على لبنان زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع رسوم الوقود وكذلك السعى لتعزيز الامتثال الضريبى لجمع المزيد من الإيرادات.

وردا على سؤال عما إذا كان لبنان يدرس طلب مساعدة صندوق النقد، قال المنلا إن لبنان لم يطلب قط برنامجا لصندوق النقد، مضيفا "لا نرى حاجة ملحة لفعل ذلك".

وقال صندوق النقد إن مشروع الميزانية بجانب خطة إصلاح قطاع الكهرباء "خطوات أولى تستحق الترحيب الشديد على مسار طويل". لكنه قال إن من المرجح أن يتجاوز العجز فى ميزانية 2019 كثيرا المستوى الذى تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 % من الناتج المحلى الإجمالي.