جولدمان ساكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 18-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) على انخفاض في آخر جلساته ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه ومعاودة الارتفاع ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 209.32 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 244.95 إلى 151.60) ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 209.32 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 222.78 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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