والت ديزني يجني أرباحه – تحليل – 18-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد تسجيله لأعلى سعر قياسي له في وقت سابق من هذا الأسبوع عند 145.42، ليستند بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم 142.30 ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 142.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة 149.56 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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