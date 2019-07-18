شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر ينزلق انخفاضاً بتأثير خط اتجاه هابط – تحليل – 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) في آخر جلساته ، وذلك بعد اختباره للمرة الثانية على التوالي لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبدء توارد الإشارات السلبية منها ، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 129.30 ، طيلة ثبات المقاومة 137.73 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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