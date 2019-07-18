شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر البتكوين محاولة لاختراق مستوى 9855.80 هذا الصباح لكنه يعود للتداول بسلبية ومحاولة الابتعاد عن هذا المستوى، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع سلبي، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات السلبية بقية اليوم، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 8936.33، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 9855.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9000.00 والمقاومة 10000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط