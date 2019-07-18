شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب قرب مستوى 62.92 ولا يزال فوقه حتى الآن، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بالتحرك داخل مناطق التشبّع في البيع، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 64.20 وتمتد إلى 65.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد