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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته دون مستوى 57.33، ليبقى الضغط السلبي قائماً حتى الآن، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف زيارة مستويات 56.00 ثم 54.47 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن اختراق 57.33 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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