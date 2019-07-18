شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 16.00، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، حيث ننتظر امتداد الموجة الصاعدة نحو 16.50 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن كسر 16.00 والتداول دونه من جديد قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 15.62 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.95 والمقاومة 16.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد