137 مليارا مشتريات السعوديين والمقيمين عبر «مدى» في النصف الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنفق السعوديون والمقيمون في المملكة ما يقارب 137 مليار ريال على مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع »مدى« خلال النصف الأول من العام الحالي (2019).

ووفق إحصائية المدفوعات السعودية الصادرة أمس، حقق نظام المدفوعات «مدى» في النصف الأول أرقاما قياسية في العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بارتفاع 47% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائية تجاوز إجمالي العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، 688.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136.7 مليار ريال، فيما سجلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال النصف الأول، بانخفاض بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

3 ثوان لعملية الدفع

وتترافق الارتفاعات مع التحسن في مميزات خدمة نقاط البيع وثقة المتعاملين، حيث تناقص الزمن الذي تستغرقه عملية الدفع عبر الجهاز إلى 3 ثوان فقط، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا في كفاءة الخدمة نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني «مدى» والخدمات المقدمة من البنوك الأعضاء، مع ارتفاع إجمالي في عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11%، وذلك بعد وصولها إلى 391,828 جهازا بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ351,645 جهازا كانت في الخدمة مطلع العام.

93 % أجهزة مدى أثير

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وتصب جهود مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالمدفوعات السعودية على تحفيز القطاع البنكي على النشر الموسع لتقنية الدفع عبر خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) من خلال خدمة مدى أثير، التي تمكن المستخدمين في السعودية من الدفع عن طريق الهواتف الذكية والبطاقات البنكية المدعمة بالخاصية نفسها، وقد أثمرت هذه الجهود عن وصول عدد أجهزة نقاط البيع الداعمة لهذه الخدمة حتى نهاية يونيو إلى أكثر من 360 ألف جهاز، وهي تشكل 93% من إجمالي الأجهزة المتوفرة في المحال التجارية في المملكة.

وتشكل الأرقام امتدادا لما تشهده خدمة نقاط البيع من نمو شهري متصاعد في عدد العمليات للأعوام الثلاثة السابقة مقارنة بعدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي، وهو ما يعكس توسع الاعتماد على عمليات الدفع الالكتروني بين سكان المملكة، وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي.

14 مليون بطاقة

ووصل عدد البطاقات البنكية المدعمة بهذه الخاصية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية تمثل قرابة 48% من البطاقات البنكية المصدرة في المملكة.

وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع قياسي في عدد العمليات المنفذة من خلال خدمة مدى أثير بوصولها إلى أكثر من 53% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال يونيو 2019، وهو أعلى من المعدل العالمي للدول التي سبقت المملكة في طرح الخدمة.

ومن المتوقع استمرار هذا التوجه الصاعد بفضل الاعتماد الملحوظ من قبل الأفراد على المدفوعات عبر الأجهزة الذكية من خلال خدمتي mada Pay وApple Pay والتي بدأت أغلب البنوك العاملة في المملكة بتقديمها لعملائها الأفراد أخيرا.

وتأتي القفزات الإيجابية في مسيرة المدفوعات الالكترونية في المملكة، انعكاسا للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في التوجه نحو مجتمع غير نقدي، عن طريق توفير المزيد من خيارات المدفوعات الالكترونية الآمنة والموثوقة والفعالة.

إحصائية مدى للنصف الأول 2019