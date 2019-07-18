إصدار 6570 شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول خلال يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الإسكان نحو 6570 شهادة إعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، خلال يونيو الماضي.
ووفق إحصائية الوزارة، بلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد الضريبة للمسكن الأول الصادرة منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية يونيو 2019 نحو 58.79 ألف شهادة إعفاء ضريبي. وكان عدد الشهادات الصادرة حتى نهاية مايو 2019 نحو 52.22 ألف شهادة، ارتفاعا من 42.63 ألف شهادة إعفاء ضريبي في أبريل من العام نفسه.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة بنهاية يونيو بلغ 36.91 ألف شهادة، فيما تم إصدار 9095 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، و12.79 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.
وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال.
وصدرت مطلع 2018، حزمة من الأوامر الملكية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين الأعباء الاقتصادية، وتضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
وأطلقت وزارة الإسكان في 10 يوليو الماضي البوابة الالكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق لمبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري أو غيرهم.
ويمكن لأي مواطن يرغب في تملك منزله الأول الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقاري.
وتتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقة الشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقدمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء وتسلم جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
- 58.79 ألف شهادة إعفاء ضريبي بنهاية يونيو
- 36.91 ألف شهادة صادرة لمستفيدي الوزارة
- 9095 شهادة صادرة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري
- 12.79 ألف شهادة صادرة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري
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