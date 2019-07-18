اتفاقيتا شراكة لدعم المصدرين السعوديين وترويج منتجاتهم في الأسواق الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» أمس اتفاقيتين مع شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، بحضور الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، والمدير التنفيذي لشركة لولو شهيم بوتيافيتيل كوتي لينجال.

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وتغطي الاتفاقية الأولى إدخال المنتجات السعودية عبر منافذ البيع التابعة للشركة حول العالم مثل الهند، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربي، مما يسهم في توسعة قاعدة منتجاتها وتنمية الصادرات السعودية، في حين تغطي الاتفاقية الثانية تصدير المنتجات السعودية عبر شراء المنتجات من المصانع السعودية وتصديرها دوليا سواء تحت العلامة التجارية للمصنع أو علامة تجارية خاصة بشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، علما أن المنتجات المستهدفة للتصدير هي المنتجات ذات المنشأ السعودي، التي يتم إنتاجها من خلال المصانع والمعامل المرخصة في المملكة العربية السعودية، التي لديها شهادات تؤهلها للتصدير، وللشركة حق اعتماد أو رفض المنتجات وفق متطلبات الاستيراد بدولة الاستيراد.

وستقوم الهيئة بالسعي لتقديم الممكنات اللازمة للشركة وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، كما تدعو المصدرين السعوديين للتسجيل في الموقع الالكتروني للهيئة، تمهيدا لإلحاقهم بالبرنامج وفق الآلية والضوابط المعتمدة في الاتفاقية. وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز وزيادة الصادرات السعودية مما يدخل في مجال أنشطة الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، عبر منافذ البيع التابعة للشركة من خلال شركاتها المنتشرة دوليا.

وتعزز الاتفاقيتان جهود «الصادرات السعودية» من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، سعيا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.