السعودية تواصل زيادة حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الرابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

واصلت السعودية زيادة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي هذا العام لتصل بنهاية مايو 2019 إلى 179 مليار دولار، بحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية أمس.

كما حافظت المملكة على المركز الـ11 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية خلال شهر مايو 2019 للشهر الرابع على التوالي. وارتفعت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية في مايو بمقدار 2.4 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل 2019.

ووصل إجمالي ما تملكه الدول من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو الماضي 6539.1 مليار دولار، تتصدرها الصين بقيمة 1110.2 مليارات دولار، تليها اليابان بقيمة 1101 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 323.1 مليار دولار، والبرازيل بقيمة 305.7 مليارات دولار، وتأتي أيرلندا في المرتبة الخامسة بقيمة 270.7 مليار دولار.