شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ترتيب مؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما ارتفع بنسبة 1.51%. كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.85%، فقطاع الكيماويات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%. Advertisements فيما تراجع قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب مؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.