شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ5 شركات أبرزها هيرميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لـ5 شركات، وهى المجموعة المالية هيرميس إلى 178.392 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 16.720 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 67.240 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 82.032 مليون شهادة، السويس للأسمنت إلى 42.774 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد الصناعات الغذائية العربية – دومتى إلى 61.210 مليون شهادة.

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واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.983 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.471 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.521 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع بالم هيلز للتعمير عند 696.045 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.090 مليون شهادة.