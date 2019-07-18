شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية اليابانية: ارتفاع حجم واردات البلاد من النفط الخام 8% فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس إن واردات البلاد من النفط الخام التى تم التخليص الجمركى لها زادت 8% فى يونيو بالمقارنة مع مستواها فى نفس الشهر قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام فى العالم، استوردت 2.46 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي،وبلغ إجمالى واردات اليابان من الغاز الطبيعى المسال 5.2 مليون طن الشهر الماضى بانخفاض 6.3 % على أساس سنوى ، وأفادت البيانات بانخفاض واردات الفحم الحرارى المستخدم لتوليد الكهرباء 1.7% فى يونيو إلى 8.071 مليون طن.
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