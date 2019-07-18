شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمع الإبداع" ينظم مسابقة لمبتكرى " التعليم الفنى " ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجمع الإبداع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب التابعه لوزارة الاتصالات مسابقة فنى مبتكر 2019"، حيث وقعت منظمة اتصال ممثلة عن مجمع الإبداع ببرج العرب التابع لوزارة، بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الأمريكية للتنمية من خلال برنامج تطوير القوى البشرية وتعزيز المهارات (WISE) لدعم "مسابقة فنى مبتكر 2019".

ويهدف البرنامج الى تطوير مهارات وخبرات طلاب التعليم الفنى وتزويدهم بمهارات الابتكار وريادة الأعمال ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أفكارهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية، وفى دعم الصورة الذهنيه الإيجابية ونظرة المجتمع لطلاب وخريجى التعليم الفنى.

كما يوفر البرنامج التدريب وتقديم الدعم الفنى والتقنى والتوجيه لعدد 450 طالب وطالبة من طلبة التعليم الفنى فى محافظات الاسكندرية، الاسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، دمياط، الشرقية، الغربية، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، تم اختيارهم من أكثر من 5000 طالب، وسيتم اختيار أفضل 100 مشروع من مشروعات الطلاب ودعمهم فنياً ومادياً بحوالى 15 الف جنيه لكل مشروع، وفى نهاية المسابقة سيتم منح جوائز مالية واحتضان أفضل ثلاثة مشروعات فائزة على مستوى الجمهورية وتقديم منح مالية لكل مشروع تصل إلى 200 ألف جنيه ،وتكمن أهمية المسابقة فى التكامل والمشاركة حيث تُنفذ بتكاتف 4 جهات تمثل القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

قال الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذى لمنظمة اتصال إن هذه المسابقة تأتى فى إطار حرص اتصال على نشر ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال فى مصر، حيث تعد هى أكبر مسابقة متخصصة وموجهة للتعليم الفنى فى مصر وفى الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والتدريبات النوعية وذكر أن التعاون الفعال مع أكاديمية البحث العلمى فى دعم مشروعات التخرج فى مجال تكنولوجيا إنترنت الاشياء. IOT

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الأكاديمية هى بيت الخبرة الوطنى وهى الداعم الحكومى الأكبر لمنظومة الابتكار من خلال توفير الدعم المادى والفنى المتعلق بالمراحل المختلفة للابتكار من خلال مكتب براءات الاختراع المصرى، وجهاز تنمية الابتكارات، ومكاتب نقل التكنولوجيا وبرنامج الحاضنات التكنولوجية (انطلاق) ومسرعات الأعمال101، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعدة آليات منها برنامج القاهرة تبتكر، ومجلة العلم ومسابقة رالى السيارات، ومعرض القاهرة الدولى للابتكار ومسلسلات الرسوم المتحركة.

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